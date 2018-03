Diese süße Maus macht ihren Papa superstolz: Ava McLean (4), der putzige Sprössling von Backstreet Boys-Star AJ (39) und Ehefrau Rochelle (35), ist schon mit zarten vier Jahren ganz schön talentiert. Da kann der quirlige Lockenkopf doch eigentlich nur in Daddys große Fußstapfen treten, oder?!

Auf Instagram teilte der werdende Zweifachvater jetzt ein bezauberndes Video seiner Tochter. Darin sieht man Ava voller Inbrunst am Keyboard spielen – mit divenmäßigen Blicken und Kopfbewegungen, die ein echter Superstar nicht besser hinbekommen würde. Kein Wunder, dass AJ ganz vernarrt in die Vierjährige ist: "Ernsthaft, ich sterbe gerade. Ich liebe dieses Mädchen. #DaddysLittleGirl", lautet sein passender Kommentar zum Clip.

Über Social Media zeigt aber auch Mama Rochelle immer wieder, wie stolz sie auf ihren kleinen Wirbelwind ist. Von ihr gab es nämlich gerade erst ein Video, das zeigt, wie toll Ava singen und tanzen kann – in diesem Fall zu Taylor Swifts (27) Song "I Know Places". Die baldige große Schwester ist eben ganz schön begabt, auch wenn gerade noch alles Play-back ist. Aber wen interessiert das eigentlich bei diesen knuffigen Einblicken in das Leben von Klein Ava?!

Der "Backstreet Boys"-Hit "Everybody" feiert in diesem Jahr schon sein 20. Jubiläum. Hier im Video könnt ihr erfahren, welche anderen Kult-Hits ebenfalls zwei Jahrzehnte auf dem Buckel haben:

Instagram / skulleeroz AJ McLean und seine Tochter Ava

Patrick Rideaux/PicturePerfect/ActionPress AJ McLean, Rochelle DeAnna McLean und Tochter Ava bei der "Findet Dorie"-Premiere in LA

Instagram/skulleeroz Ava McLean, Tochter von BSB-Star AJ McLean



