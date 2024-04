"Wieder wie 30": AJ McLean ließ sich Fett am Hals absaugen!

AJ McLean (46) hat sich unters Messer gelegt. Der Backstreet Boys-Star habe schon immer unter seinen Fettpolstern am Hals und im Nacken gelitten, gesteht er im "Amy and T.J."-Podcast. Schließlich habe ihm eine Maskenbildnerin gezeigt, wie er sein Gesicht mit kosmetischem Klebeband formen kann. "Als ich sah, wie ich mit einer definierten Kieferpartie aussah, wurde ich ganz emotional und suchte mir sofort einen tollen Arzt, bei dem ich mich einer Fettabsaugung und einer Gesichtsstraffung unterzog", berichtet der Sänger. Mit dem Ergebnis des Eingriffs ist er wohl mehr als zufrieden: "Nachdem die Heilung abgeschlossen war, fühlte ich mich wieder wie 30."

Doch der einstige Boyband-Star verlässt sich nicht nur auf den Schönheitsdoc, wenn es um sein Aussehen geht. Nach seiner Teilnahme bei Dancing with the Stars begann er, seine Gesundheit zu priorisieren. AJ besucht seither sechsmal pro Woche ein Fitnessstudio. "Ich habe etwa 15 Kilogramm abgenommen – nüchtern zu sein hilft auch", erklärt er und fügt hinzu: "Ich esse jetzt sehr gesund. So gesund habe ich mich noch nie in meinem Leben ernährt." Das Tourleben erschwere es ihm manchmal, die neuen Angewohnheiten beizubehalten. Früher habe er auf Reisen von Fast Food gelebt. Der zweifache Vater berichtet: "Ich versuche, mir stattdessen eine Ausnahme zu gönnen, nämlich wenn ich nach Hause komme. Mein Festessen ist immer McDonald's."

Noch eine weitere Sache hat sich bei dem Musiker verändert – er lebt getrennt von seiner Ehefrau Rochelle Deanna McLean (42). Mit einer Paartherapie hatten die beiden im vergangenen Jahr noch versucht, ihre Beziehung zu retten. Anfang des Jahres machten sie jedoch die Scheidung publik. "Unser Fokus liegt nun darauf, auf gesunde Art und Weise voranzukommen, wobei die Freundschaft und die gemeinsame Erziehung unserer Mädchen im Vordergrund dieses nächsten Kapitels stehen", hieß es in einem gemeinsamen Statement auf Instagram.

Getty Images AJ McLean bei den MTV Video Music Awards, 2021

Getty Images AJ McLean und Rochelle Deanna

