Liebes-Comeback bei Natascha Ochsenknecht (52) und Umut Kekilli (32)? Nach der plötzlichen Trennung im November 2016 wirkt die 52-jährige Natascha jetzt wieder verdächtig happy. Im Interview mit Promiflash äußerte sich die ehemalige Big Brother-Teilnehmerin zu den Gerüchten um ihren Beziehungs-Status.

Anstatt das Gemunkel zu dementieren, sprach Natascha gegenüber Promiflash in Rätseln: "Es wird sich irgendwann zeigen, wenn ich mal wieder zu zweit mit irgendjemand auftauchen werde. Manchmal braucht man Zeit, manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Ich schließe grundsätzlich nie was aus." Na, das hört sich doch recht optimistisch an! Außerdem fällt auf: Die 52-Jährige kommt aus dem Kichern gar nicht mehr raus – ganz wie ein verliebter Teenager.

Bereits im Dezember 2016 hatte sich Natascha gegenüber einer Liebes-Reunion mit Umut nicht abgeneigt gegeben. Von 2009 bis 2016 war die Mutter von Cheyenne (17), Wilson Gonzalez (26) und Jimi Blue (25) mit dem Profi-Kicker zusammen. Mehr Neuigkeiten von der Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (61) erfahrt ihr im Video:

WENN Natascha Ochsenknecht, Mode-Designerin

AEDT/WENN.com Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli im April 2016 auf einer Filmpremiere in Berlin

Sascha Steinbach/Getty Images Natascha Ochsenknecht bei der Finalshow von "Promi Big Brother"



