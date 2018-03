Irgendwas läuft da zwischen Selena Gomez (24) und The Weeknd (26)! Die im Netz kursierenden Fotos sind eindeutig, da wird geschmust und geknutscht! Was wohl The Weeknds Ex-Freundin Bella Hadid (20) über die beiden denkt? Den Paparazzi zeigte sie jetzt jedenfalls recht deutlich, was sie von der Verfolgungsjagd auf ihre Person hält, die sie seit Bekanntwerden der neuen Paarung ertragen muss.

Bella Hadid macht als begehrtes Model und Victoria's Secret-Neuling ohnehin keinen Schritt mehr, ohne von Fotografen begleitet zu werden. Jetzt, da sie auch noch die gehörnte Ex-Freundin von Sänger The Weeknd ist, hat die Aufdringlichkeit der Fotografen überhandgenommen.

Schlimm genug, dass die Paparazzi zu gerne wüssten, was Bella von der neuen Liaison ihres Ex-Freundes hält, und sie deshalb den ganzen Tag mit Fragen bombardieren – nun soll sie auch noch kokett posieren. Gleich mehrere Videos haben den Zwischenfall vom Wochenende festgehalten: Bella befindet sich auf dem Weg in ein Restaurant und wird bis auf den Treppenabsatz verfolgt und bedrängt. Als man sie dann auch noch auffordert, den Fotografen einen neckischen "Blick über die Schulter" zu schenken, reagiert die 20-Jährige viel lieber mit dem altbewährten Stinkefinger.

Mehr ist zu der Dreistigkeit ihrer "Wegbegleiter" offenbar nicht zu sagen! Wenn sich da mal nicht eine Menge Wut aufgestaut hat...

Jamie McCarthy / Getty Images Selena Gomez & The Weeknd bei der Victoria's Secret Fashion Show 2015

Dimitrios Kambouris/Getty Images Bella Hadid bei der Victoria's Secret Fashion Show 2016

Jackson Lee / Splash News Bella Hadid mit Mama Yolanda und einer Freundin in New York



