Dieses Gespräch fiel Gina-Lisa Lohfink (30) sicherlich nicht leicht. Bei einem Plausch am kühlen Camp-Weiher schüttete sie Fräulein Menke (56), Alexander Keen (34), Marc Terenzi (38) und Kader Loth (44) ihr Herz aus: Sie gelange einfach immer an die falschen Männer, die sie einfach nicht so akzeptieren würden, wie sie ist. Hinsichtlich dieser Selbsteinschätzung bekommt das Model nun Unterstützung von unerwarteter Front. Auch ein Exfreund des It-Girls macht deutlich: Gina-Lisa macht einfach alles falsch!

Von 2006 bis 2008 war Yüksel D. (47) der Mann an Gina-Lisas Seite und kannte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin schon vor ihrem Karrierestart durch die Castingshow. "Ich hab' die in einem Club gesehen und hab' gedacht: Was macht die, die will doch berühmt werden? Da hängt sie mit irgendwelchen Assis und Schlägern aus Hanau ab", erinnert sich der Manager im Promiflash-Interview an den Männergeschmack des It-Girls. Demnach habe sie sich schon immer für die falschen Kerle interessiert: "Gina-Lisa hat immer diesen Drang, soziale Brennpunkte an sich ranzulassen", urteilt Yüksel weiter.

Wenn Yüksel noch Gina-Lisas Manager wäre, wüsste er ganz genau, welchen Rat er seinem Schützling geben würde. "Wenn du da oben bist, musst du dir Leute holen, die in den Medien sind. Fußballer musst du dir holen!", weiß der Frankfurter. Und tatsächlich ist die 30-Jährige mit Emir Kücükakgül (22) ja gerade an einen Kicker vergeben. Im gestrigen Dschungel-Talk deutete das Model jedoch an, dass es aktuell einige Beziehungsprobleme gebe.

Ob der eigene Ex-Freund wirklich der beste Ratgeber bei der Partnerwahl ist? Was glaubt ihr? Angelt sich Gina-Lisa tatsächlich immer die falschen Männer? Stimmt in unserem Voting ab!

RTL Gina-Lisa Lohfink, Fräulein Menke und Alexander Keen

Privat Yüksel D. und Gina-Lisa Lohfink

Promiflash Gina-Lisa Lohfink und ihr Freund Emir am Frankfurter Flughafen

Sucht sich Gina-Lisa immer die falschen Männer aus? 414 Stimmen 362 Ja, sie hat bisher keinen guten Geschmack bewiesen. 52 Nein, sie steht eben auf Bad Boys!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de