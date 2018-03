Hat GNTM-Nervensäge Alexander Keen (34) das Zeug zum Dschungelkönig? Der Exfreund von Kim Hnizdo (20) sitzt aktuell neben Promis wie Gina-Lisa Lohfink (30) und Marc Terenzi (38) in Australien im Dschungelcamp. In den ersten Folgen galt er als einer der Favoriten, doch seit der gekniffenen Sport-Aufgabe scheint er im Ansehen der Zuschauer ein bisschen gesunken zu sein. Doch einige Promi-Ladys hat er anscheinend schon von sich überzeugt – darunter sogar die Exfreundin von Marc Terenzi.

Myriel Brechtel war einige Zeit mit dem Stripper zusammen, die beiden haben sogar ein gemeinsames Kind. In einer Videobotschaft erklärt die Blondine, warum sie lieber zu Alex hält: "Ich bin Team Honey, weil er einfach authentisch ist und sich nicht verstellt." Was wohl Marc von dieser Ansage hält?

Ein weiterer Honey-Fan ist Julia Prokopy (21), eine vielversprechende Teilnehmerin der kommenden Staffel von Der Bachelor. Sie war anfangs kein Fan von dem Germany's next Topmodel-Boyfriend: "Ich bin im Team Honey, weil er mich in den Medien und in den Schlagzeilen nie so richtig überzeugt hat, aber sich jetzt im Dschungel als netter, sympathischer, lustiger und vor allem ehrlicher Mensch bewiesen hat, der auch mal sagt, was er denkt." Die Mädels scheinen dem Charme des smarten Selbstdarstellers also reihenweise zu erliegen.

Wer noch hinter Honey steht, erfahrt ihr in diesem Video.

Facebook / Myriel Brechtel Myriel Brechtel, Ex-Freundin von Marc Terenzi

RTL/Marie Schmidt Julia P., Kandidatin bei "Der Bachelor" 2017

Kammerer,Bernd / Actionpress Alexander "Honey" Keen vor dem Abflug ins Dschungelcamp in Frankfurt 2017



