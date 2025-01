Marc Terenzi lebte nach Trennung von Myriel auf der Straße

Marc Terenzi (46) ging drei Jahre gemeinsam mit Myriel Brechtel durchs Leben. Die Beziehung mit dem Model endete jedoch 2015 – und der Sänger fand sich auf der Straße wieder. "Irgendwann wurde ich aus Myriels Wohnung rausgeschmissen", offenbart er gegenüber RTL und fügt hinzu: "Da gab es eine Zeit in meinem Leben, da habe ich gar nichts gehabt. Ich habe in Frankfurt auf der Straße, im Bahnhof gelebt für ein paar Tage. Und ich habe so eine Tüte über meinem Kopf gehabt, damit Leute nicht wissen, dass ich es bin."

In dieser Phase bot ihm aus seinem Umfeld kaum jemand Unterstützung. Der gebürtige US-Amerikaner bat seine Freunde um Unterschlupf, wurde jedoch abgelehnt. "Die haben mich ausgenutzt, um einen guten Abend zu haben", erzählt Marc. Dafür bekam er allerdings etwas anderes. "Einen Platz zum Wohnen hatte ich nicht, kein Essen. Aber ich kriegte Kokain und Alkohol überall umsonst. Das ist verrückt! [...] Das ist sehr hart. Ein harter Moment", erinnert sich der 46-Jährige zurück.

Marc fiel also noch tiefer in seine Alkohol- und Drogensucht. Auch in den vergangenen Jahren kämpfte der einstige Natural-Frontmann noch mit diesen Problemen – und enthüllte im "May Way"-Podcast, wie exzessiv sein Konsum war. "Ich habe Gin und Wodka wie Wasser getrunken", schilderte er. Im vergangenen Sommer beschloss der Musiker aber, sich freiwillig in eine Entzugsklinik zu begeben und wurde dabei von seiner Ex-Frau Sarah Connor (44) unterstützt.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Wehnert, Matthias Marc Terenzi im März 2024

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor im Oktober 2006 in Hamburg