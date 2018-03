Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Superman! Ok, zumindest fast. "Superman Returns"-Darstellerin Kate Bosworth (34) ist diese Woche auf der Berlin Fashion Week zu Gast. Designer Marc Cain kann den Hollywood-Star für die erste Reihe seiner Show gewinnen. Wer jetzt aber denkt, alle deutschen Promis würden schon mit ihrem Autogrammbüchlein Schlange stehen, täuscht sich. Sila Sahin und Janina Uhse (27) gehen im Promiflash-Interview total entspannt mit der Situation um!

GZSZ-Beauty Janina Uhse verrät Promiflash im Vorfeld der Show, wie sie den Besuch der Hollywood-Schauspielerin einschätzt: "Ich denke tatsächlich, dass Kate sehr abgeschottet wird, weil natürlich jeder etwas von ihr möchte." Und genau deshalb macht sie sich von Anfang an keine Illusionen: "Ich glaube nicht, dass man so sehr mit ihr in Kontakt kommt." Auch Ex-Soap-Kollegin Sila Sahin (31) macht keine große Nummer aus Kates Besuch: "Also ich freu mich, dass sie da ist, aber sie ist ein Mensch, wie wir auch." Vielleicht sind die beiden ja auch einfach keine Kate-Bosworth-Fans.

Genau für diese enthüllt Kate selbst, im Gespräch mit Promiflash, ein besonderes Geheimnis: "Mein Fashion Geheimnis liegt darin, sich immer so wohlzufühlen, wie man das Haus verlässt. Ich fühle mich immer sehr gut, mit dem was ich anhabe."

Im angehängten Video am Ende des Artikels seht ihr die Rückkehr von Sarah Lombardi (24). Für die Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi (24) ist es der erste Solo-Auftritt nach der Fremdgeh-Affäre.

Mischke,Andre / Action Press Kate Bosworth bei der Marc Cain Modenschau in Berlin

Schultz-Coulon/WENN.com Sila Sahin bei der "Holiday on Ice"-Gala in Hamburg

Zacharie Scheurer / Getty Images Kate Bosworth bei der Berlin Fashion Week



