Es war eine kleine Sensation, als herauskam, dass tatsächlich Shirin David (21) in der DSDS-Jury von 2017 sitzen wird. Ein YouTube-Star neben Stars wie Michelle (44) oder Dieter Bohlen (62)? So musste Shirin einiges an Kritik einstecken. Von zwei ihrer YouTube-Kolleginnen bekommt sie jetzt aber Rückendeckung.

Lamiya Slimani und Anna Maria Damm (20) sind selbst mega erfolgreich auf dem Video-Portal. Über 580.000 Abonnenten hat Ex-GNTM-Teilnehmerin Anna Maria, Lamiya Slimani bringt es sogar auf fast 800.000 Abos. Für Shirin haben die zwei nur positive Worte. "Also Hut ab! Ich find’s echt mega und durch sie gucke ich mir DSDS echt sehr, sehr gerne an", erklärt Anna Maria gegenüber Promiflash.

Und auch Lamiya ist begeistert vom Jury-Job ihrer Kollegin: "Also ich find’s super, dass Shirin in der Jury sitzt, weil sie auch ein Aushängeschild dafür ist, dass YouTuber nicht nur innerhalb des Internets agieren können, sondern auch außerhalb gefragt sind und auch noch polarisieren."

Dass Shirin eine super Besetzung für einen der Jurorenstühle bei "Deutschland sucht den Superstar" ist, steht für Lamiya außer Frage. Doch was glaubt ihr? Wie gefällt euch die 21-Jährige als Jurorin? Stimmt in unserer Umfrage ab!

