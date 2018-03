Bald wird gefeiert im Hause Zoller/Wontorra. Moderatorin Laura Wontorra (27) hat dem Fußballer Simon Zoller (25) bereits Mitte November das Ja-Wort gegeben. Die große Hochzeitssause steht nach der standesamtlichen Trauung jedoch noch aus. Jetzt verrät sie im Interview mit Promiflash erste Details zu ihrem Hochzeitskleid und wo das Fest stattfinden soll!

"Also ich war jetzt ja sehr bescheiden auf dem Standesamt. Für die große Hochzeit lass ich’s knallen." So kündigt Laura Wontorra im Gespräch mit Promiflash bei der "Ich war noch niemals in New York"-Premiere in Hamburg die Wedding-Party an. Stattfinden soll das Ganze in der Wahlheimat ihres Papas Jörg Wontorra – dem sonnigen Marbella. Auch zu ihrem Hochzeitskleid hat sie sich schon Gedanken gemacht: "Ich war jetzt gerade auf der Fashion Week und habe auch viele Designer angeguckt. Ich überlege auch mir von einem Designer exklusiv etwas schneidern zu lassen."

Voß, Cindy / actionpress Simon Zoller und Laura Wontorra bei ihrer standesamtlichen Hochzeit in Köln, 2016

Voß, Cindy / actionpress Laura Wontorra bei der Ankunft zu ihrer standesamtlichen Hochzeit, 2016



