Vor knapp eineinhalb Jahren wagte YouTube-Star Melina Sophie den großen Schritt: Mit einem emotionalen Video auf ihrem Kanal outete sich die Wahl-Isländerin als lesbisch! Von ihrer Community wurde dieser Mut mit unglaublichen 370.000 Daumen nach oben belohnt. Doch wie reagierten Melinas engste YouTube-Freunde auf ihr Coming-out?

In dem neuesten Video auf ihrem YouTube-Kanal äußern sich erstmals Melinas Netzkollegen Dagi Bee (22) und LionT (24) – positiver hätten deren Reaktionen auf das Outung nicht ausfallen können! "Ich glaube, das Erste, was ich gesagt habe, war 'wie süß'! Ich fand das gar nicht schlimm. Für mich hat sich überhaupt nichts geändert", berichtet Dagi von dem Moment, als Melina ihr im Restaurant anvertraute, dass sie auf Frauen steht. Und auch Dagis Ex LionT freute sich über die Ehrlichkeit der Vloggerin: "Ich bin ziemlich stolz auf dich, Melina, dass du das durchgezogen hast", lobt er die 21-Jährige im Clip.

Auch eineinhalb Jahre nach dem großen Outing steht Melina noch immer zu 100 Prozent hinter dem Video. Die junge Vloggerin ist einfach froh, endlich sie selbst sein zu können – auch dank des tollen Rückhalts ihrer Freunde und Community!

Mit welcher Aktion Melina ihre Fans im letzten Jahr schockte, erfahrt ihr im Video:

Instagram / melinasophie Dagi Bee und Melina Sophie auf der #ZweiPunktNull-Tour 2016

Instagram / lionttv LionT und Melina Sophie in Island

Instagram / melinasophie Melina Sophie, YouTube-Star



