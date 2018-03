Immer wieder Baby-Gerüchte – das kann doch nur nerven! Seit fast zehn Jahren sind Annemarie (39) und Wayne Carpendale (39) ein Paar. Seit fast vier Jahren sind sie verheiratet. Nachwuchs ist bei den beiden aber noch nicht in Sicht. Und doch kommen immer wieder Gerüchte auf, dass die schöne "taff"-Moderatorin schwanger sein soll – sobald auch nur der kleinste Ansatz eines Bauches zu sehen ist. Schon irgendwie anstrengend, oder?!

"Was wollt ihr mir eigentlich sagen? Dass meine Frau dick ist?", weiß Wayne auf die neuerliche Frage bezüglich einer möglichen Schwangerschaft seiner Liebsten gegenüber Promiflash nur zu sagen. Dennoch stellt er beim Deutschen Filmball in München klar: "Ob es so ist oder nicht, grundsätzlich werden wir uns dazu nicht äußern und sagen einfach: Das ist privat!" Das ist zwar kein klares Dementi, aber auch keine Bestätigung – sollte es aber tatsächlich mal so weit sein, kann Wayne nicht versprechen, ob eine Baby-News im Hause Carpendale tatsächlich direkt öffentlich gemacht wird: "Ihr werdet es irgendwann erfahren, wenn es der Fall sein sollte, oder auch nicht."

Wayne und seine Annemarie sind seit November 2007 ein Paar. Im Dezember 2011 folgte die Verlobung und am 28. September 2013 gaben sie sich auf Ibiza bei einer traumhaften Hochzeit das Ja-Wort – überglücklich wirken die beiden Turteltäubchen zweifellos auch ohne putzige Kids in ihrer Mitte.

Hier könnt ihr noch einmal Wayne und Annemarie mit ihren "Bäuchen" sehen:

Gulotta,Francesco / ActionPress Wayne Carpendale beim 44. Deutschen Filmball in München

Facebook / Wayne Carpendale Annemarie und Wayne Carpendale auf Französisch-Polynesien

Facebook / Annemarie.Carpendale Urlaubsgruß von Annemarie Carpendale



