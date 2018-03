Enrique Iglesias (41) endlich zurück in Deutschland! Der hübsche Sänger veröffentlichte vor 16 Jahren seinen ersten Welthit "Hero" und ist seitdem nicht zu bremsen. Es folgten heiße Tracks wie "I Like It" und "Tonight (I'm Loving You)", Pop-Knaller wie "Do You Know? (The Ping Pong Song)" und spanische Ohrwürmer wie "Bailando". Fast genauso lang, wie die Veröffentlichung von "Hero" zurückliegt, ist auch sein letzter Auftritt in Deutschland her – doch das hat jetzt ein Ende.

Gerade heizt Enrique mit seiner "Sex and Love"-Tour weltweit seinen Fans ein und bald ist auch Deutschland dran – denn am 5. Mai 2017 spielt er ein exklusives Konzert in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Mit im Gepäck hat der Liebste von Anna Kournikova (35) seine neue Single "Súbeme la Radio" (auf Deutsch: "Dreh das Radio auf"), für die er gerade erst ein Musikvideo in Kuba gedreht hat. Mit den neuen heißen Beats und den vertrauten emotionalen Tönen von damals wird der seltene Deutschland-Auftritt sicher ein wahres Spektakel.

Vor Kurzem rockte eine weibliche Hit-Künstlerin die deutsche Bundeshauptstadt. Mehr dazu erfahrt ihr im Video am Ende des Artikels.

Alan Silfen Enrique Iglesias, Sänger

Pascal Le Segretain/Getty Images Enrique Iglesias bei den NRJ Music Awards 2016 in Cannes

Daniel Boczarski/Getty Images Enrique Iglesias bei einem Konzert 2015 in Rosemont



