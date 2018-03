Für ihn läuft es zurzeit wie am Schnürchen! Nach seiner Teilnahme bei The Voice of Germany ist Gil Ofarim (34) aktuell bei It takes 2 zu sehen. Seine neue Single "Still Here" erscheint am 3. Februar. Jetzt steht angeblich schon das nächste TV-Projekt an: Der ehemalige Teenie-Star soll als Kandidat an dem beliebten Tanz-Format Let's Dance teilnehmen. Dabei hielt Gil vor nicht allzu langer Zeit noch gar nichts von solchen Fernsehsendungen. Das verriet er jedenfalls gegenüber Promiflash!

Beim Face of Germany Award im Jahr 2013 hätte der Teenie-Schwarm mit seiner heutigen TV-Präsenz wohl nicht gerechnet. "Wenn wir Fernsehen schauen, dann gucken wir großartige Sender wie ZDFneo, ZDFkultur, ARTE", offenbarte der Sohn von Abi Ofarim (79) im Interview mit Promiflash. Auch seine damalige Freundin Verena (heute sind sie verheiratet) war bei der Veranstaltung dabei und ergänzte: "Fernsehen schauen wir echt selten, weil da läuft einfach nichts Gutes. Also, wenn, dann nur Spezielles und Apple-TV."

"Wir sind ziemliche Couch-Potatos", sagte Gil außerdem über sich und seine Liebste. Mutiert der Sänger etwa jetzt vom Gemütlichkeits-Liebhaber zum Tanz-Ass? Als Musiker müsste ihm ja zumindest der Rhythmus im Blut liegen. Wie wird sich der Münchner eurer Meinung nach bei der Tanz-Show schlagen? Stimmt am Ende des Artikels ab.

Auch Model Ann-Kathrin Brömmel (27) soll während der diesjährigen "Let's Dance"-Show übers Parkett fegen. Warum sie einen Vorteil hat, erfahrt ihr im folgenden Clip.

