Es gibt Grund zur Freude: Nina Dobrev (28) mischt wieder bei Vampire Diaries mit. Das offenbarte die Schauspielerin jetzt selbst und machte damit unzählige Fans überglücklich – die haben schließlich schon länger darauf gehofft!

Auf Instagram veröffentlichte Nina jetzt einen Schnappschuss, der viele Herzen höher schlagen ließ. Darauf zu sehen: Das Skript für das spannende Serienfinale von "Vampire Diaries" – mit dem Namen der gebürtigen Bulgarin darauf. Nun gibt es also keinen Zweifel mehr daran, dass sie in der achten Staffel wieder in die Rolle der Elena Gilbert schlüpfen wird. Bisher gab sich die 28-Jährige diesbezüglich ziemlich geheimnisvoll, bestätigte zu keinem Zeitpunkt die Gerüchte. Dass ihre Anhänger nun in Jubel ausbrechen, ist also mehr als verständlich.

Zwei Dinge bleiben vorerst jedoch Top Secret: Die Umstände rund um Elenas Comeback sind noch nicht bekannt, ebenso wenig wie die Tatsache, ob es für sie und ihren Vampir-Freund Damon Salvatore (Ian Somerhalder, 38) ein Happy End gibt. Was denkt ihr, werden die beiden endlich glücklich? Stimmt im Voting ab!

John Phillips / Getty Images Schauspielerin Nina Dobrev

WENN Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Paul Wesley

Instagram/ninadobrev Nina Dobrevs "Vampire Diaries"-Skript

Erleben Elena & Damon in der letzten Folge "Vampire Diaries" endlich ihr Happy End? 1024 Stimmen 843 Ja, die beiden gehören zusammen – alles andere würde mich enttäuschen! 181 Ich denke eher nicht, das wäre viel dramatischer!



