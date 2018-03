Spätestens seit seiner Rolle des Jim Levenstein in American Pie ist Jason Biggs (38) als Komiker bekannt. Doch bei einer Sache vergeht sogar dem dauergrinsenden Schauspieler das Lachen: Wenn ein Tier gequält wird. Und davon wurde der 38-Jährige jetzt selbst Zeuge, wie ein neuer Clip beweist.

Auf seinem Instagram-Profil teilte Jason ein Video von sich, das ihn in einem Flugzeug zeigt. Bis dahin nichts Besonderes, doch im Hintergrund ist ein grauenhaftes Jaulen eines Hundes aus dem Frachtraum zu hören. Eine Qual für den Amerikaner, der "Verdammt schrecklich" und "Oh mein Gott" in die Kamera flüstert, während er dem furchtbaren Geräusch lauscht.

Vor allem bei Hunden fällt es Jason schwer, neutral zu bleiben. Er und seine Ehefrau Jenny Mollen (37) halten sich schon seit Jahren gemeinsam Vierbeiner. Auf seinen Social-Media-Kanälen teilt das Paar regelmäßig Bilder von ihren Fellknäueln Gina und Marie. Im März vergangenen Jahres starb Hund Teets, der die beiden zu diesem Zeitpunkt schon 15 Jahre lang begleitet hatte.

Instagram / biggsjason Jason Biggs, Schauspieler

FayesVision/WENN.com Jason Biggs & Jenny Mollen bei der "Amateur Night" in Los Angeles

Instagram / biggsjason Jason Biggs mit dem verstorbenen Hund Teets



