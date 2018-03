Seit ihrer Geburt vor rund zwei Monaten verzaubert Dream Renee Kardashian nicht nur ihre Eltern Rob (29) und Blac Chyna (28). Auch das ganze Netz ist verzückt von den süßen Schnappschüssen und Videos, die Rob oder seine Verlobte von ihrer Tochter regelmäßig posten – wie zuletzt eine putzige Knuddelstunde zwischen Papa Rob und Baby Dream.

Bei dem neuesten Clip, den Blac Chyna mit ihren Fans auf Snapchat teilt, werden wirklich die Augen feucht. Ganz innig kuschelt Rob sein Töchterchen, das ihn total verliebt anstrahlt und mit glucksenden Lauten und Beinchengestrampel klar macht, dass sie gar nicht genug von Papas Küsschen bekommen kann. Und auch Rob ist deutlich anzusehen, dass er absolut vernarrt in die kleine Dream ist.

Dass sich noch einmal alles so zum Guten wendet, hätte der Keeping up with the Kardashians-Star wohl vor ein paar Wochen noch nicht gedacht. Kurz vor Weihnachten verließ Blac Chyna ihn und nahm Dream einfach mit. Doch die Trennung auf Zeit war nur ein Warnschuss für den psychisch labilen Rob – seine Verlobte wollte ihm vor Augen führen, dass er sein Leben unbedingt auf die Reihe bekommen muss, bevor er ein guter Familienvater werden kann. Rob scheint nun auf dem besten Weg zu sein.

Snapchat / Blac Chyna Dream Renée Kardashian im Alter von zwei Monaten

Instagram/robkardashian Rob Kardashian und Tochter Dream Renee

Xavier Collin/Image Press/SplashNews Rob Kardashian und Blac Chyna in einem Club in Las Vegas



