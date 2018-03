Toller Auftritt von Sabia Boulahrouz (38). Die Ex-Freundin von Fußballstar Rafael van der Vaart (33) begeistert mit einem tollen Äußeren. Erst kurz vor Weihnachten zeigt sie sich noch schlank wie lange nicht mehr. Das kommt auch bei den Promiflash-Lesern gut an. Nur wenige Wochen später zeigt sie sich jetzt mit einer neuen Figur – und die ist mindestens genauso schön anzusehen!

Beim 68. Hamburger Presseball überrascht Sabia gleich mehrfach. Zuallererst fällt ihr Body ins Auge. Sie hat etwas mehr Kurven als noch im Dezember und wirkt damit äußerst glücklich. Dazu trägt sie ein rückenfreies Designerkleid mit hohem Schlitz. An ihrer Seite ist diesmal ihre drei Jahre ältere Schwester Lydia. Die beiden Single-Damen genießen den Abend unter anderem mit Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk (20) und DSDS-Jurymitglied H.P. Baxxter (52).

Während Sabia sich derzeit also in der absoluten Wohlfühlzone befindet, ging es ihr nicht immer so gut mit ihrem Körper. Warum gerade ihr Ex Rafael van der Vaart dafür mitverantwortlich sein soll, erfahrt ihr im angehängten Video am Ende des Artikels.

Wallocha,Stephan / Actionpress Nathalie Volk und Sabia Boulahrouz beim 68. Hamburger Presseball

Wallocha,Stephan / Actionpress Sabia Boulahrouz und ihre Schwester Lydia Engizek in Hamburg

Getty Images Sabia Boulahrouz und Rafael van der Vaart bei der "We Will Rock You"-Premiere in Hamburg

Gefällt euch Sabias neuer Look? 1163 Stimmen 982 Ja, sie sieht viel gesünder aus. 181 Nein, vorher gefiel sie mir besser



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de