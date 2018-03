Sabia Boulahrouz (38) und Rafael van der Vaart (33) – diese Beziehung ist seit rund eineinhalb Jahren beendet. Und dennoch scheint das Liebes-Aus die dreifache Mutter noch immer stark zu beeinflussen. Besonders ihr Body hat sich nach der Trennung vom Ex-Kicker deutlich verändert – und das vor allem, weil der Sportler eben nicht mehr an ihrer Seite ist!

Schlank dank Trennung? Wenn es nach Sabia Boulahrouz geht, ist es wohl so. Während ihrer Beziehung zum Holländer zeigte sich die 38-Jährige stets kurvig – nun aber präsentiert sie sich so schlank wie noch nie. Der Grund dafür liegt für sie auf der Hand, wie sie jetzt der Bild verriet: "Mit Rafa waren wir oft in Restaurants, es gab Pasta, Wein. Er gab mir immer das Gefühl, die Schönste zu sein. So kamen die Kilos. Jetzt fühle ich mich aber deutlich besser." Schaut man sich die Verwandlung der hübschen Brünetten an, dürften da aber so einige Pfunde gepurzelt sein. Mit ihrer neuen Figur scheint sie aber glücklicher denn je zu sein.

Und auch Rafael hat sein Glück nun wohl endgültig gefunden. Er erwartet mit seiner Freundin Estava Polman ein Baby. Auf welchem Weg sie die tollen News verkündet haben, erfahrt ihr in dem folgenden Video.

Wie gefällt euch Sabia besser? Kurvig oder doch total erschlankt? Stimmt jetzt in unserem Voting ab!

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz, TV-Star

ActionPress/Ot,Ibrahim Sabia Boulahrouz und Rafael van der Vaart

ActionPress/Reni van Maren / Sunshine Sabia Boulahrouz im Jahr 2015

Kurvig oder total schlank: Wie gefällt euch Sabia Boulahrouz besser? 1615 Stimmen 864 Ich fand ihre Kurven immer super! 751 Mir gefällt sie schlank besser!



