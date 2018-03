Der Biebs ist zurück – zumindest für einen kurzen Augenblick! Ab sofort flimmert Justin Bieber (22) über die US-amerikanischen Mattscheiben. Der Musiker mimt für einen Super-Bowl-Werbespot den "Feier-Experten" und beweist: Er versteht was davon!

Justins Fans mussten diese Woche ganz stark sein: Der "What Do You Mean"-Interpret verkündete eine Karrierepause. Doch dank eines Mobilfunkanbieters kehrt der 22-Jährige wieder zurück ins Rampenlicht. Mit Smoking und Hornbrille macht der Biebs einen auf megaseriös. Anlässlich des US-amerikanischen Sportevents Super Bowl führt Justin die Zuschauer im Clip durch die Geschichte des Feierns – besser gesagt durch die der besten Touchdown-Tänze. Als Nebendarsteller sind die American-Football-Spieler Terrell Owens (43) und Rob Gronkowski (27) zu sehen. Doch insbesondere die Moves des Sängers sind DAS Highlight des Videos. Aus dem solide wirkenden Superstar wird binnen weniger Sekunden ein echter Tanzlöwe. Und feststeht: Dem 22-Jährigen kann keiner so einfach das Wasser reichen!

Der Hintergrund des Werbeclips: Gemeinsam mit der Mobilfunkfirma ruft Justin zu einem Wettbewerb auf. Fans sollen Videos von ihren eigenen Feier-Highlights unter dem Hashtag #UnlimitedMoves auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichen. Der Kanadier wird dann pünktlich zum Spielbeginn des 51. Super Bowl am Sonntag seine persönlichen Favoriten küren.

