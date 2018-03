Eingefleischte Fans von Popsternchen Justin Bieber (22) müssen jetzt ganz ganz stark sein. Nach einer mehr als erfolgreichen Welttournee scheint sich der 22-Jährige Ende dieses Jahres aus dem Showbiz verabschieden zu wollen, zumindest vorübergehend. Wie ein Insider jetzt offenbarte, macht Justin für einige Zeit Schluss mit der Musik – aber nicht, ohne sich gebührend zu verabschieden.

Für Anhänger von Justin Bieber hätte das Jahr 2017 wohl nicht tragischer starten können. Gegenüber Daily Star offenbarte eine unbekannte Quelle aus Justins Umfeld jetzt nämlich das, was für Fans wohl der schlimmste Albtraum sein dürfte: "Justin hat neue Musik in L.A. aufgenommen, mit der er sich verabschieden kann. Danach plant er, einfach ein bisschen auf Reisen zu gehen." Doch mit ein bisschen herumreisen sei es wohl nicht getan. Schließlich wolle Justin vor allem eines: Zu sich selbst finden. Man könne sich also darauf einstellen, nach September für eine lange Zeit nichts von dem gebürtigen Kanadier zu hören. Wie traurig, es heißt tatsächlich Abschied nehmen...

Doch für Justin scheint diese Auszeit mehr als nötig zu sein. In den letzten Monaten war ihm immer wieder anzumerken, wie sehr ihm der Druck der Öffentlichkeit zu schaffen macht. Ob Foto-Verbot für die Fans oder Ausraster vor den Paparazzi – der "What Do You Mean"-Interpret ließ keinerlei Gelegenheit aus, um in den Medien für reichlich Wirbel um seine Person zu sorgen. "Seine Purpose-Tour war sehr zermürbend und Justin freut sich auf ein bisschen Frieden und die Rückkehr zur Natur", so der Tippgeber weiter. Und wer weiß, vielleicht ist eine völlige Abstinenz dafür ja genau das richtige Mittel...

Luis/X17online.com / ActionPress Justin Bieber nachts in Beverly Hills

Adriana M. Barraza/WENN.com Justin Bieber bei den MTV AMAs

Pap Nation / Splash News Justin Bieber



