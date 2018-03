So lässt es sich aushalten! In Miami genießt Sophia Wollersheim (29) ihr Leben in vollen Zügen. Ihre Lieblingsbeschäftigung? Sonnenbaden! Fast täglich steht eine ausgiebige Brutzel-Session auf dem Programm – und daran lässt sie ihre Fans nur allzu gerne teilhaben. Auch mit ihrem neuesten Social-Media-Post verrät Sophia, dass es ihr an nichts fehlt – und erst recht nicht an einem Kerl!

Auf Instagram teilte Sophia nun ein gewohnt nackiges Pool-Selfie. Ihr Bikini? Quasi nicht vorhanden! Obwohl die vollbusige Blondine so vermutlich mit Leichtigkeit einen Mann an Land ziehen könnte, scheint sie darauf wohl gar keine Lust zu haben. "Gute Nacht ihr Lieben. Hier geht ein erneuter schöner Tag zu Ende. #WerBrauchtSchonMänner", schrieb sie zu dem freizügigen Schnappschuss. Ihre Verehrer ließen sich davon aber ganz und gar nicht abschrecken. "Wenn ich mal groß bin, mache ich dir einen Antrag", kommentierte einer von ihnen den scharfen Post.

Auf diesen Antrag kann Sophia allem Anschein nach aber gut verzichten! Anfang Oktober trennte sie sich von Bordell-Besitzer Bert Wollersheim (65). Seither genießt sie mit ihrer besten Freundin Maria Hering das Single-Dasein. Wenn es nach ihrem aktuellen Post geht, wird das auch wohl noch eine Weile so bleiben. Anstatt ihre Zeit in Dates zu investieren, arbeitet Sophia eben lieber weiter an ihrer knackigen Bräune!

Oder sollte sie das vielleicht bleiben lassen? Was meint ihr – ist Sophia schön braun oder schon zu verbrutzelt? Stimmt im Voting darüber ab.

Sophia Wollersheim / Instagram Sophia Wollersheim am Strand von Miami

Philipp Mertens / ActionPress Sophia Wollersheim und Bert Wollersheim am Frankfurter Flughafen, Januar 2016

Maria Hering / Instagram Sophia Wollersheim und Maria Hering

Sophia Wollersheim und ihre Brutzel-Brust – findet ihr sie zu gebräunt? 449 Stimmen 293 Ja, ein bisschen. Bei ihr sieht das schon recht ungesund aus! 156 Nein, gar nicht. Ich finde ihre Bräune schön knackig!



