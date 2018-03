Kaum zu glauben: Der Tod der amerikanischen Schauspielerin Anna Nicole Smith (✝39) jährt sich am Mittwoch bereits zum zehnten Mal. Am 8. Februar 2007 starb die Blondine an einer Überdosis Medikamente, hinterließ eine damals erst fünf Monate alte Tochter – und die sieht ihrer Mutter inzwischen unglaublich ähnlich!

Sie wurde durch ihre platinblonden Haare, ihre üppige Oberweite und ihre skurrilen Auftritte berühmt: Anna Nicole Smith war in den 1990ern in aller Munde! Durch ihre Hochzeit mit dem 89-jährigen Milliardär J. Howard Marshall 1994, der nur ein Jahr später starb, wurde sie nicht nur weltbekannt, sondern, nach seinem Tod, auch reich. Rund 88 Millionen Dollar soll die Blondine von ihm geerbt haben. Gebracht hat es ihr nicht viel. Sie starb mit nur 39 Jahren an einer Überdosis, hinterließ mit Dannielynn Birkhead (10) einen Säugling.

Inzwischen ist sie ihre Tochter zehn Jahre alt, lebt bei ihrem Papa Larry Birkhead, dessen Vaterschaft 2007 durch eine DNA-Analyse bestätigt wurde, und sieht ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich. An Mama Anna erinnern sie nur noch die zahlreichen Bilder und Videos, die von der Amerikanerin existieren.

Splash News Anna Nicole Smith, Beerdigung

WENN Anna Nicole Smith

Time & Life Pictures / Gettyimages und Joey Foley / Gettyimages Anna Nicole Smith und Dannielynn Birkhead



