Was läuft wirklich zwischen Loris Karius (23) und Pamela Reif (20)? Seit Wochen wird gemunkelt, dass der deutsche Torwart des FC Livepool und das Fitness-Model ein Paar sind. Das hat ein Insider den Medien gesteckt. Fotos der beiden unter demselben Weihnachtsbaum schienen die Gerüchte zu bestätigen, doch ein offizielles Statement fehlte – bis jetzt!

Beim PLACE TO BE Berlinale-Pre-Dinner in Berlin schlenderte Pamela über den schwarzen Teppich und verriet im Interview mit Promiflash: "Verliebt? Dazu möchte ich nichts sagen, aber ich bin nicht vergeben!" Von einer ernsten Beziehung will sie also NOCH nicht sprechen. Verständlich, denn das Glück der beiden potenziellen Turteltäubchen soll noch ganz frisch sein. Und dann ist da ja auch noch die Entfernung.

Hunderte Kilometer trennen Loris und Pamela voneinander. "Ich denke nicht, dass das ein Problem ist, weil heutzutage mit den Medien, da kann man facetimen, den ganzen Tag schreiben und ansonsten ist mein Beruf total flexibel. Ich kann ja hin, wo und wann ich möchte, von daher ist das kein Problem", erklärte die Karlsruherin weiter.

Ob es bald einen offiziellen Pärchenbeweis geben wird? Was Loris und Pamela gemeinsam haben, erfahrt ihr im Video.

Sonstige Loris Karius und Pamela Reif

Andreas Rentz/Getty Images Pamela Reif bei der Bambi-Verleihung 2016 in Berlin

Jan Kruger / Getty Images Loris Karius bei einem "Premier League"-Spiel Liverpool gegen West Bromwich Albion



