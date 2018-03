Diese Fan-Geschichte hat es wirklich in sich. Ian Harding (30) ist emotionale Reaktionen seiner treuen Anhänger gewohnt. An der Seite von Kollegin Lucy Hale (27) bildet der Schauspieler eine Hälfte des beliebten Pretty Little Liars-Pärchens Ezra und Aria, von den Zuschauern auch liebevoll "Ezria" genannt. Welch großen Einfluss das fiktive Liebespaar auf sein Publikum hat, erfuhr Ian bei einer rührenden Fan-Begegnung.

"Ich habe mal eine Frau kennengelernt, die mir für die Serie dankte. Sie sagte zu mir: 'Ich erlebte Gewalt in der Ehe. Als ich gesehen habe, wie du Aria behandelst und wir ihr miteinander umgeht, habe ich gemerkt, dass ich diese Misshandlung nicht mehr ertragen wollte. Ich wollte jemanden, den ich liebe und der mein Freund ist. Deshalb habe mich scheiden lassen'", erzählte Ian Harding sichtlich bewegt im Promiflash-Interview. Als PLL-Hottie kennt sich der 30-Jährige mit Fan-Liebe aus. Doch diese toughe Story hat sich in sein Gedächtnis eingebrannt. Sie machte ihm sehr deutlich, welche Kraft in seiner Serienarbeit mit Lucy Hale steckt.

"Die Beziehung, dich ich mit Lucy in der Show habe, beruht auf Gleichberechtigung", erklärte der Hollywood-Star die Faszination "Ezria", "den Leuten gefällt, dass wir nicht nur Verliebte, sondern auch gleichberechtigte Partner und Freunde sind." Die Botschaft einer gleichberechtigten Partnerschaft, in der die Frau genauso stark wie der Mann ist, findet Ian Harding sehr wichtig – denn dieses Frauenbild gebe es leider auch heute noch viel zu wenig in Film und Fernsehen.

Wie viel Spaß Ians PLL-Kollegen Brant Daugherty (31) und Tyler Blackburn (30) bei ihrem Deutschlandbesuch hatten, erfahrt ihr im Clip:

EVERETT COLLECTION, INC. / ActionPress Lucy Hale und Ian Harding in der ersten Staffel von "Pretty Little Liars"

EVERETT COLLECTION, INC. / ActionPress Lucy Hale und Ian Harding in "Pretty Litte Liars"

Instagram / lucyhale Ian Harding und Lucy Hale bei einer PLL-Convention in Düsseldorf



