Wolke sieben statt Sorgenwolken! Nachdem die Nichte von Britney Spears (35), Maddie Briann Aldridge (8), nicht mehr in Lebensgefahr schwebt, kann die Sängerin endlich wieder durchatmen. Und die Liebe zu ihrem neuen Freund, dem Fitness-Model Sam Asghari, genießen!

Die Tochter von "Zoey 101"-Schauspielerin Jamie Lynn Spears (25) verunglückte mit einem motorisierten Geländewagen und musste sogar künstlich beatmet werden. Die gesamte Spears-Familie war während dieser schlimmen Zeit in ständiger Sorge, doch jetzt soll sich das kleine Mächen auf dem Weg der Besserung befinden! Tante Britney kann endlich wieder strahlen und genießt die traute Zweisamkeit mit ihrem neuen Freund Sam. Gemeinsam besuchten sie die Pre-Grammy Gala 2017 und auch auf dem zugehörigen roten Teppich kam die Sängerin aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus!

Sogar ihr Kleid von Uel Camilo glitzerte mit ihrem breiten Lächeln um die Wette, denn silberne Sterne blitzten und blinkten überall auf dem Stoff verteilt. Ein gewagter Look, der ansonsten viel Haut zeigte, doch die junge Mutter bewies so wieder einmal, dass sie nicht nur total verliebt, sondern auch in Topform ist! Mehr zum schlimmen Unfall der kleinen Maddie seht ihr übrigens im Video hier:

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sean Preston Federline, Jayden James Federline, Jamie Lynn Spears und Maddie Briann

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears mit Snapchat-Filtern

Kevork Djansezian / Getty Images Britney Spears auf der Pre-Grammy Gala 2017



