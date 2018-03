Ein echter Hollywood-Star kann sich nicht immer aussuchen, wann er arbeiten muss. Das gilt auch für Twilight-Schnuckel Robert Pattinson (30). Den Tag der Liebe verbringt Rob nicht etwa mit seiner Verlobten und hoffentlich Bald-Ehefrau FKA Twigs (29), sondern auf einer Pressekonferenz. Und das ist nicht das erste Mal, dass er den Valentinstag ausfallen lassen muss!

Statt seine Liebste, eine Musikerin, auf Rosen zu betten, sitzt Rob am wichtigsten Tag aller Verliebten auf der Pressekonferenz seines neuen Films "The Lost City of Z" in Berlin. Die alljährliche Berlinale fällt meist auf den 14. Februar – damit hat der Schauspieler schon Erfahrungen gemacht: "Ich glaube, ich war schon drei Mal am Valentinstag auf der Berlinale, keine Ahnung, ob das Schicksal ist. Das macht meine Valentinstags-Planung ziemlich einfach", gesteht er der anwesenden Presse amüsiert. Ein romantisches Date wird es also auch dieses Jahr nicht für Rob geben, denn seine attraktive Partnerin ist nicht mit nach Berlin gereist.

Obwohl es Gerüchten zufolge zwischen Rob und seiner Liebsten in den letzten Monaten gekriselt haben soll, wurde das Hollywood-Traumpaar in letzter Zeit wieder vermehrt gemeinsam gesehen. Bei den beiden scheint also alles in bester Ordnung zu sein. Vielleicht werden 2017 auch endlich die vorerst auf Eis gelegten Hochzeitspläne wieder aufgenommen – einen besseren Zeitpunkt als kurz nach dem Valentinstag gibt es dafür doch kaum!

Was es in den nächsten Monaten Neues von Robert gibt, erfahrt ihr im Video:

Brian To/WWD/REX/Shutterstock / ActionPress Robert Pattinson und FKA Twigs in Los Angeles

FayesVision/WENN.com Robert Pattinson und FKA Twigs bei der 8. Annual GO Campaign Gala 2015 in LA

Splash News Robert Pattinson und FKA Twigs

Wie wichtig ist euch der Valentinstag? 151 Stimmen 23 Total wichtig! Den Valentinstag ausfallen zu lassen geht gar nicht! 128 Brauche ich nicht, man kann seiner/m Liebsten auch an anderen Tagen eine Freude machen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de