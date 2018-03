Was macht eigentlich gerade Robert Pattinson (30)? Diese Frage kommt leicht auf, denn den Schauspieler hat man seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und tatsächlich: Robert ist nicht der Typ fürs große Scheinwerferlicht, treibt sich nicht auf Promi-Partys und dergleichen rum. Stattdessen ist er lieber heimlich, still und leise super-produktiv. In den kommenden Monaten gibt es gleich drei neue Filme mit ihm.

Im Jahr 2017 hat der einstige Twilight-Star drei Schauspielprojekte in der Pipeline. "Die versunkene Stadt Z" kommt schon am 30. März in die Kinos, für das Krimidrama "Good Time" mit Jennifer Jason Leigh (54) und die Westernkomödie "Damsel" mit Mia Wasikowska (27) gibt es noch keinen Starttermin. Seinen Fans wird R.Patz somit aber auf jeden Fall erhalten bleiben und die brauchen auch keine Angst vor einem Karriereknick ihres Idols zu haben.

Auch mit seiner Verlobten FKA Twigs (29) ist noch alles in Ordnung. In den letzten Monaten gab es zwar Krisengerüchte und auch die Hochzeit soll vorerst auf Eis liegen, dennoch wurde das Paar immer wieder zusammen gesichtet. Robert ist sein Privatleben eben heilig.

Jamie McCarthy/Getty Images FKA Twigs und Robert Pattinson bei der MET-Gala

Jamie McCarthy / Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

WENN Robert Pattinson und Kristen Stewart in "Breaking Dawn, Teil 1"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de