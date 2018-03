Sie ist wahrlich ein Allroundtalent: Kate Hudson (37) begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrem schauspielerischen Talent, sondern auch mit ihrer Stimme! Wie gut sie singen kann, stellte sie anlässlich des Valentinstages unter Beweis. Doch einer schien nicht sehr angetan von der Performance der hübschen Blondine zu sein: Söhnchen Bingham (5) wirkte beinah gelangweilt!

Während seine Mama, die angeblich Hottie Brad Pitt (53) gedated haben soll, voller Inbrunst einen Song interpretierte, gammelte der Fünfjährige lieber auf der Couchlehne. Am Ende gab es dann aber doch ein Herz und ein Lächeln für Kate von ihrem Sohnemann. Der stimmgewaltige Gruß der Golden Globe-Gewinnern begeisterte ihre Fans: "Wow, was für eine tolle Stimme", "Du bist so talentiert" oder "Du solltest ein Album machen", lauteten nur drei der vielen Kommentare.

Und vielleicht wird der Wunsch nach einer CD bald erfüllt: In einem Interview mit Jimmy Fallon (42) verriet die "Deep Horizion"-Darstellerin, dass sie plane, eine Platte aufzunehmen. Neben ihrer Wahnsinnsstimme hat die sportliche 37-Jährige noch weitaus mehr Talente: Kate ist nicht nur Autorin eines Buches, sie ist auch erfolgreiche Unternehmerin und Filmproduzentin.

Hat euch die Gesangseinlage gefallen? Stimmt ab! Wie sexy Kate an der Stange tanzen kann, könnt ihr euch im Video anschauen.

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihr Sohn Bingham im Juli 2016

Splash News Kate Hudson beim der Premiere von ihrem Film "Deepwater Horizon" in Toronto 2016

Splash News Kate Hudson bei einem Charity-Event von Michael Kors in New York 2016

Wie fandet ihr Kates Gesangseinlage? 25 Stimmen 24 Richtig toll – super Stimme! 1 Hat mir nicht gefallen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de