In New York herrschte vergangenen Montag das komplette Chaos! Der Grund: Kylie Jenner (19) war in der Stadt um ihren zweiten Shop zu eröffnen. Ihre Fans versetzte das in den absoluten Ausnahmezustand. Sie kamen in Scharen, um ihrem Idol einmal ganz nahe zu sein!

Und darauf war Kylie mächtig stolz, wie sie auf Facebook zeigte. Dort postete sie ein Video von ihrer Fan-Meute – und die rastet darin so richtig aus! "Mein Team! Ich kann all die Liebe und die Unterstützung gar nicht fassen", schrieb Kylie zu dem Clip. Und für diesen tollen Support wurde ihre Crew natürlich mit ganz vielen Fan-Selfies belohnt. Was fancy Selbstporträts angeht, ist der Reality-Star immerhin auch Vollprofi!

Bleibt nur noch eines zu hoffen: und zwar dass nach diesem Andrang der Shop nicht komplett in Schutt und Asche liegt! Die erste Filiale eröffnete Kylie vergangenen Dezember Los Angeles. Schon damals rannten ihr die Fans die Bude ein – und das schwemmte eine Menge Cash in die Kasse der Jungunternehmerin.

Schon bald könnte Kylie jedoch auf einen ganz anderen wirtschaftlichen Zweig aufspringen. Welcher das ist, erfahrt ihr im folgenden Clip:

Splash News Kylie Jenner in New York, Februar 2017

Kylie Jenner / Instagram Kylie Jenner in ihrem zweiten Shop in New York, Februar 2017

Splash News Kylie Jenner vor ihrem neuen Store in New York, Februar 2017

Ausnahmezustand in New York – und das nur wegen Kylie Jenner! Könnt ihr das nachvollziehen? 252 Stimmen 129 Total. Ich finde sie eigentlich echt cool. 123 Gar nicht. Die kann doch nichts außer Selfies knipsen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de