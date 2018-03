Wie geht es mit Sarah Lombardi (24) weiter? Die DSDS-Zweite von 2011 hat keine leichte Zeit hinter sich. Seit dem Ehe-Drama mit Pietro (24) nehmen die Anfeindungen und Negativschlagzeilen um ihre Person nicht ab. Viele würden aufgeben und sich verkriechen, aber nicht Sarah.

Promiflash traf die junge Mutter in München beim Pressetermin für die neue TV-Show "Der große RTL II Promi-Curling-Abend" und Sarah machte deutlich, wie es in ihrem Leben weitergeht: "Also, wenn ich überlege, was in einem Jahr ist, dann denke ich einfach, dass ich eine starke Mama bin, die es schafft auf zwei Beinen zu stehen und arbeiten geht. So wie Millionen von anderen Mütter auch." Trotz Trennung ist sich die Musikerin sicher, dass sie das schafft: "Ich denke, das funktioniert auch. Ich bin sowieso ein Mensch, der sehr willensstark ist. Ich hab sehr viel Kraft und Energie und auch, wenn ich nach außen immer stärker wirke, als ich vielleicht bin, bin ich trotzdem ein Mensch, der für seine Ziele kämpft und auch nicht aufgibt."

Trotz der vielen Hater-Kommentare der letzten Monate habe die 24-Jährige auch positive Rückmeldung bekommen, wie sie Promiflash verrät. Ihre treuen Fans haben sie neben Alessio (1) stets unterstützt. "Das positive Feedback hat mir sehr gut getan und hat mich Kraft tanken lassen. Jetzt bin ich quasi wieder in meinem Leben angekommen und fühle mich gut und habe genug Energie, um wieder richtig starten zu können!"

Pietro startet nach dem Beziehungs-Aus musikalisch wieder voll durch. Sein neuster Song kommt bei seinen Fans richtig gut an. Wie das Lied klingt, könnt ihr euch hier anschauen:

Facebook / Sarah Lombardi Sarah Lombardi, Testimonial

Instagram / sarellax3 Sängerin Sarah Lombardi

AEDT/WENN.com Sarah Lombardi auf der Riani Fashion Show in Berlin



