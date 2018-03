Hier kommt die Braut! Ira Meindl sagt ja! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist frisch verlobt. Was für sie das Wichtigste bei ihrer Hochzeit ist, hat sie im Gespräch mit Promiflash verraten: "Auf meiner Hochzeit dürfen eigentlich meine engsten Freunde und meine Familie nicht fehlen. Also alles andere ist nebensächlich. [...] Dann ist es eigentlich egal, ob du vergisst eine Torte zu bestellen. Ich will einfach bis morgens um 5 Uhr durchtanzen." Auch von ihrem Brautkleid hat sie bereits genaue Vorstellungen.



