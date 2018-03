Cooler Überraschungsauftritt! Im November 2015 machen Gwen Stefani (47) und Blake Shelton (40) ihre Liebe öffentlich. Seitdem zeigen sich die hübsche Blondine und der 40-Jährige stets verliebt und glücklich. Nun sorgten die beiden für echte Ausraster bei ihren Fans: Bei einem Konzert des Country-Stars erscheint plötzlich auch die Sängerin auf der Bühne. Das Pärchen performt sein Duett "Go Ahead and Break My Heart".



