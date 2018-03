Caro Daur (21) ist bekanntlich nicht nur Model, sondern auch Bloggerin und Social-Media-Star, damit also fast immer auf dem neuesten Stand der Dinge. Damit ihre geliebte Omi auch up to date bleibt, führte Caro diese jetzt in die Wunderwelt der Technik ein. Besonders ein Face-Swap-Filter sollte Omi ganz schön zum Staunen bringen! "Das darf nicht wahr sein, was die alles machen", bemerkt die Dame mit der prominenten Enkelin in einem Snapchat-Video.



