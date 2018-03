Ein neuer Mann für Paris Hilton (36)? Die millionenschwere Hotelerbin schmiss anlässlich ihres 36. Geburtstages eine große Party und eines der Geschenke dürfte ihr besonders gut gefallen haben: Der heiße Kuss mit Chris Zylka (31), den man nicht nur aus "The Leftovers" oder "The Amazing Spider-Man" kennt, sondern auch, weil er bis 2012 mit der Pretty Little Liars-Beauty Lucy Hale (27) liiert war.



