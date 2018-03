Ist Rocco Stark (30) wieder vergeben? Seitdem der Schauspieler am Valentinstag bei Instagram einen Ring postete, brodelt die Gerüchteküche. Die Fans spekulieren, dass der Ex-Freund von Angelina Heger (25) eine neue Frau an seiner Seite hat. Beim Berliner Karnevalsumzug plauderte Roccos Bekannte Karin Ellen Pflug jetzt gegenüber Promiflash aus dem Nähkästchen: "Ich kenne auch seine Partnerin sehr gut. Wir sind wirklich wunderbare Freunde.” Wer die Glückliche ist, wollte die Fotografin allerdings nicht verraten. Aber was meint eigentlich Rocco dazu? "Also, ich habe keine Freundin, keine feste. Wirklich! I swear", erklärte der Vater von Amelia (4). Ob wir das glauben können? An Flirt-Partnerinnen scheint es Rocco jedenfalls nicht zu mangeln!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de