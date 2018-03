Wenn Barbara Meier (30) lächelt, strahlt sie regelrecht. Ihr freundliches Äußeres brachte ihr schon zu Germany's next Topmodel-Zeiten viele Sympathien ein. Doch schlummert in der rothaarigen Schönheit ein düsteres Geheimnis? Das Model verriet nun im Interview mit Promiflash, warum es in einem Fantasy-Film gerne mal die Rolle einer bösen Fee spielen möchte! "Wenn man jetzt immer nur Rollen hat, die einem sehr ähnlich sind, ist das natürlich nicht so eine Herausforderung, wie wenn man sagt, man erkundet zum Beispiel mal, warum ein Mensch böse ist."



