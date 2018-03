Little Mix haben was zu feiern! Bei den diesjährigen BRIT Awards in London räumte die Girlband bestehend aus Perrie Edwards (23), Leigh-Anne Pinnock (25), Jade Thirlwall (24) und Jesy Nelson (25) ihre allererste Auszeichnung bei der angesehenen Verleihung ab. "Wir haben Spaß und haben mit ein paar Flaschen Wein gefeiert", erklärte Jade Backstage, während ihre drei BFFs aus dem Lachen gar nicht mehr heraus kamen.



