Erste Live-Show für Sarah Lombardi (24) – und das knapp sechs Monate nach der Trennung von Noch-Ehemann Pietro (24)! Am 26. Februar wagt sich die Sängerin aufs Eis, denn sie nimmt am großen RTL II Promi-Curling-Abend teil. Doch sie hat noch keine Vorkenntnisse: "Ich habe noch nie Curling gespielt oder mit Curling Erfahrung gemacht, trotzdem freue ich mich, weil es eine Live-Sendung ist", wie sie gegenüber Promiflash verriet. Na, das kann ja heiter werden. Aber auf was freut sie sich am meisten?



