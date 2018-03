Ein leckerer Snack oder eine nette Begleitung – was macht für die deutschen Promis einen guten Filmabend aus? Am Sonntag ist es wieder so weit: Dann werden in Hollywood die Oscars an die besten Schauspielleistungen und Filme des vergangenen Jahres vergeben. Die Nominierungen sind ein guter Indikator, welche Streifen absolut sehenswert sind. Doch was gehört neben der Unterhaltung noch zu einem Filmabend dazu? Promiflash hat kurz vor der Preisverleihung mal bei Janina Uhse (27), Wayne Carpendale (39), Jannik Schümann, Lea van Acken und Felicitas Woll (37) nachgefragt!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de