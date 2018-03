Heute Nacht ist es so weit: In Los Angeles findet im Dolby Theatre die 89. Oscar-Verleihung statt! Wer die begehrten, drei Kilo schweren Goldjungen gewinnt, ist natürlich noch geheim – die besten Chancen richtig abzuräumen hat “La La Land”! Das romantische Musical mit Emma Stone (28) und Ryan Gosling (36) in den Hauptrollen wurde für sensationelle 14 Oscars nominiert, unter anderem auch in der Kategorie "Bester Film". Auch die Deutschen dürfen sich Hoffnungen machen! Neben den glamourösen Kleidern und emotionalen Dankesreden können sich die Zuschauer vor allem auf viel Unterhaltung freuen: Gastgeber ist in diesem Jahr der US-Comedian Jimmy Kimmel (49).



