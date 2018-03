Steckt in Daniela Katzenberger (30) etwa ein kleiner Sportmuffel? In den Monaten nach der Geburt von Töchterchen Sophia begeisterte die Reality-Blondine mit ihrem Kampfgeist und speckte dank des Programms "Bodychange" knapp 10 Kilo ab. Doch wie ihr Ehemann Lucas Cordalis (49) jetzt gegenüber Promiflash verriet, spielte Sport dabei keine Rolle: "Daniela sieht so aus, als würde sie viel Sport machen, aber das sind bei ihr gute Gene. Die macht wirklich nicht viel Sport." Eine Traumfigur dank guter Gene? Wenn nur jeder so viel Glück hätte...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de