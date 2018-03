Kritik für die Bachelor-Kandidatinnen! Vivien Konca ist seit 2015 mit dem Ex-Rosenkavalier Oliver Sanne (30) zusammen. Über die Mädels, die in der Kuppelshow um das Weiterkommen buhlen, hat die ehemalige Miss Germany allerdings eine klare Meinung, wie sie im Gespräch mit Promiflash verrät: "Ich bin der festen Überzeugung, das habe ich ja auch schon immer zu Oli gesagt, kein Mädchen geht da hin, um grundsätzlich die große Liebe zu finden." Und auch, wenn die gemeinsame Zeit irgendwie zusammenschweißt und es ab und an zu kurzer Verliebtheit komme, sei sich die Blondine sicher: "Ich glaube nicht, dass das der Grundsatz ist, in die Serie zu gehen. Weil keiner weiß, wie der Mann aussieht. Das ist in meinen Augen an den Haaren herbeigezogen."



