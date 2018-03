Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung waren alle Augen auf ein ganz besonderes Duo gerichtet. Nachdem Justin Timberlake (36) und Ryan Gosling (36) in den 90er Jahren gemeinsam für den "Mickey Mouse Club" vor der Kamera gestanden haben, feierten sie bei den Academy Awards ihre große Reunion. Und das, obwohl die Freundschaft der beiden in den letzten Jahren offenbar nicht standhalten konnte. Anfang Februar erklärte Justin in einem Interview mit Hollywood Reporter: "Wir sind nicht die engsten Freunde, aus welchen Gründen auch immer…!" Vielleicht haben die zwei ja im Dolby Theatre Zeit auf eine gemeinsame Buddy-Zukunft angestoßen...



