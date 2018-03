Bei der Bachelorette buhlten Tim Niesel und Marvin Albrecht (28) 2014 um das Herz von Anna Hofbauer (28) – als knallharte Rivalen! Kein Wunder also, dass sie in der Datingshow nicht unbedingt die besten Buddies wurden. "Wir waren einfach vom Typ her sehr verschieden, aber ich habe niemals etwas gegen Marvin gehabt", verrät der tätowierte Hottie im Promiflash-Interview. Heute würde er gerne Mal einen mit dem Ex von Anna heben gehen: "Ich würde mich auch mit dem hinstellen, mit dem ein Bierchen trinken [...]. Aber das würde er wahrscheinlich nicht mitmachen." Beste Freunde werden die Bachelorette-Finalisten also wohl keine mehr.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de