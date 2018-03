Oh, là, là! Als Plus-Size-Model ist Ashley Graham (29) für ihre heißen Kurven bekannt. In ihren neuen Snapchat-Videos präsentiert sich die Augenweide jetzt in einem gewagten Kleid mit XXL-Dekolleté. Während einer Karaoke-Session heizt sie ihrem Mann ordentlich ein! Der scheint sich allerdings mehr für sein Smartphone zu interessieren...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de