Enthaltsam: Darum wartete Ashley Graham bis zur Hochzeit

Enthaltsam bis zur Ehe, obwohl man keine Jungfrau mehr ist? Ashley Graham (38), die 2017 das erste Plus-Size-Model auf dem Cover der Vogue war, hat in einem Podcast eine besondere Regel ihrer Dating-Phase mit Justin Ervin (36) enthüllt. Das erfolgreiche Plus-Size-Model sprach bei "House of Maher" über die Entscheidung, vor der Hochzeit keinen Sex zu haben – obwohl sie zugab, vorher keine Jungfrau mehr gewesen zu sein. "Es war hart, aber notwendig", erklärte die dreifache Mutter. Diese Regel hatte sie bereits zu Beginn ihrer Beziehung mit Justin kommuniziert, und überraschenderweise war auch er einverstanden: "Er meinte nur, 'Oh, das ist großartig. Ich will das auch nicht, bis wir verheiratet sind.'"

Die Entscheidung, enthaltsam zu bleiben, traf Victoria's Secret-Engel Ashley nach eigenen Worten, weil sie sich davor so fühlte, als hätte sie zu viel ihrer "Macht" in früheren Beziehungen preisgegeben. Die Abstinenz half ihr und Justin, nach eigener Aussage, Vertrauen und Freundschaft aufzubauen. "Das hat unsere Kommunikation gestärkt", sagte sie 2019 in einem Interview mit der Zeitschrift Elle. Zwar hätten die beiden sich während ihrer Verlobungszeit "heftig" geküsst, doch für Ashley stand nichtsdestotrotz vor allem die Frage im Vordergrund: "Kann ich dieser Person für den Rest meines Lebens vertrauen?" Auch in späteren Interviews äußerte sie, wie wertvoll diese Phase für den Grundstein ihrer Ehe gewesen sei.

Privat zeigte sich Justin laut Ashley, die im Jahr 2016 durch ihr Cover als erstes Plus-Size-Model der Sports Illustrated Swimsuit Issue weltberühmt wurde, stets unterstützend. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2010 führt das Paar laut eigenen Aussagen eine glückliche, von gegenseitigem Respekt und Offenheit geprägte Beziehung. Ashley betonte, dass sie nun sowohl in ihrer Ehe als auch in ihrem Liebesleben bewusste Entscheidungen treffe: "Ich bin jetzt in meiner Ehe, weil ich es will, und habe Sex mit meinem Mann, weil ich es will", resümierte sie einmal in einem Interview mit Entertainment Tonight. Besonders nach ihrer Hochzeit sei es ihnen wichtig gewesen, körperliche Nähe als verbindende Stärke für ihre Beziehung zu nutzen.

Getty Images Ashley Graham im Januar 2025

Getty Images Ashley Graham und Justin Ervin, November 2017

Getty Images Ashley Graham auf dem Laufsteg der Victoria’s-Secret-Show in New York