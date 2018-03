13 Wochen Krankenhaus, fünf Operationen am Rücken – das geht an einem Fitnessfanatiker sicher nicht spurlos vorüber. Doch Oliver Sanne (30) muss das Beste daraus machen. Wegen eines Bandscheibenvorfalls wurde er über Monate hinweg stationär behandelt, musste den Sport vorerst an den Nagel hängen. Im Interview mit Promiflash verriet er jetzt, wie es derzeit um ihn steht: "So langsam klingt die schlimme Phase ab und ich kann mal wieder ein bisschen grinsen und strahlen und das Leben wieder genießen. Jede schlechte Zeit geht mal vorbei."



