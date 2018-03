Super Stimmung bei Bella Thorne (19)! Auf Snapchat zeigt sich die Schauspielerin gut gelaunt: Zu dem Megahit "All The Small Things" von Blink182 geht die 19-Jährige im Auto so richtig ab und zeigt ihren Fans, wie gut sie abrocken kann! Die Ex-Freundin von Charlie Puth (25) schmettert nicht nur leidenschaftlich mit, sie versucht sich auch im Headbanging. Vielleicht überrascht das Model ihre Fans ja jetzt öfter mit solchen coolen Clips?



