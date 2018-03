Chloe Khan kann es nicht lassen! Der Ex-Celebrity Big Brother-Star lässt auf einer Erotik-Website wieder alle Hüllen fallen – als heißes Webcam-Girl! Dafür zahlen ihre Zuschauer stolze fünf Euro pro Minute, wie The Sun berichtet! Parallel kommen zehn Herren in den Genuss von Chloes heißer Fummelshow. Das macht einen Stundenlohn von stolzen 3000 Euro! Kein Wunder also, dass sich die OP-Beauty mit Schmuddel-Vergangenheit wieder vor der Kamera rekelt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de